Путин наградил эвакуировавшего более 30 тысяч жителей ДНР волонтера

Президент Путин наградил волонтера, который эвакуировал более 30 тысяч жителей ДНР

Президент России Владимир Путин в рамках форума «Мы Вместе» наградил волонтера года Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

«Слово волонтер — оно такое международное. А вот доброволец — это, по-моему, чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл. (...) Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днем добровольца», — сказал глава государства.

В свою очередь Тараненко, получив награду, поблагодарил всех граждан России за поддержку волонтерского движения и Донбасса.

Путин также отметил, что в России более 15 процентов населения являются волонтерами. «Их более 21 миллиона человек. Это 15 процентов — более 15 процентов — всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», — сказал он.

Глава государства отметил поддержку волонтерами участников специальной военной операции (СВО) и их семей и назвал ее особо ценной.

Ранее стало известно, что большинство россиян отметили рост активности добровольцев. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, о работе волонтеров в своем регионе слышали 67 процентов опрошенных, что на шесть процентов больше показателей 2019 года.