Названо слово 2022 года

Британский словарь Oxford Dictionary выбрал жаргонизм «режим гоблина» словом 2022 года

Впервые в истории британский словарь Oxford Dictionary выбрал слово года путем публичного голосования. Им стало жаргонное выражение «режим гоблина» (goblin mode), получившее популярность в TikTok, пишет газета The New York Times.

По традиции «слово года» называет Oxford Dictionaries, лексикографическое подразделение Oxford University Press издательского отдела Оксфордского университета. «Оксфордское слово года отражает дух, настроение или заботы последних 12 месяцев, что потенциально может иметь долгосрочное культурное значение», — заявили его представители.

Согласно словарю, «режим гоблина» — это сленговый термин, который используется для описания типа поведения, которое является «беззастенчиво снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным, отвергающим социальные нормы или ожидания». Его выбрали путем голосования: пользователи сети должны были определиться между «режимом гоблина», «метавселенной» (metaverse) и хэштегом «Я поддерживаю» (#IStandWith, как правило, использовался, чтобы выразить поддержку Украине — прим. «Ленты.ру»).

В прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года «вакцину» (vax, в английском языке также используется как глагол в значении «вакцинироваться»).