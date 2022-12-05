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20:32, 5 декабря 2022Силовые структуры

Мигранта осудят за совращение 20 российских школьниц через интернет

На Алтае мигранта осудят за совращение в сети 20 школьниц в возрасте от 8 до 15 лет

Фото: Creative Christians / Unsplash

В Алтайском крае 36-летнего мигранта осудят за распространение детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении 20 российских школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По данным следствия, иностранец приехал в Россию для того, чтобы работать в Москве и Подмосковье. В 2019 году в одной из популярных соцсетей он стал знакомиться с детьми — его жертвами становились девочки в возрасте от восьми до 15 лет из разных российских регионов.

Мужчина представлялся их ровесником, входил к ним в доверие, после чего начинал совращать их и отправлял порнографический контент. Затем он запугивал собеседниц и говорил, что если те не скинут ему свои обнаженные фото и видео, то он расскажет об их общении близким.

После задержания мужчина не признал вину, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Однако следователям удалось собрать доказательства, подтверждающие его причастность к содеянному.

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Елизавета Новикова
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