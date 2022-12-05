Бывшему депутату Яшину запросили девять лет колонии за фейки о Российской армии

Прокурор запросил экс-депутату Яшину девять лет колонии за фейки о Российской армии

В Мещанском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) к девяти годам колонии за распространение фейков о Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Также поддерживающий государственное обвинение представитель надзорного ведомства предложил запретить подсудимому заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

23 ноября сообщалось, что суд на полгода продлил срок содержания экс-депутата под стражей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Уголовное дело о дискредитации Российской армии возбудили в отношении Яшина 12 июля. На следующий день в Следственном комитете России ему предъявили официальное обвинение, Яшин вину не признал.

По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.