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17:05, 5 декабря 2022Силовые структуры

Бывшему депутату Яшину запросили девять лет колонии за фейки о Российской армии

Прокурор запросил экс-депутату Яшину девять лет колонии за фейки о Российской армии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Мещанском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) к девяти годам колонии за распространение фейков о Российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Также поддерживающий государственное обвинение представитель надзорного ведомства предложил запретить подсудимому заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

23 ноября сообщалось, что суд на полгода продлил срок содержания экс-депутата под стражей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Уголовное дело о дискредитации Российской армии возбудили в отношении Яшина 12 июля. На следующий день в Следственном комитете России ему предъявили официальное обвинение, Яшин вину не признал.

По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.

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Любовь Ширижик
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