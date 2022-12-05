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15:57, 5 декабря 2022Среда обитания

Новый расчет тарифов на электричество ввели только в одном российском регионе

Новый расчет тарифов на электричество ввели только в Кемеровской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Только в одном российском регионе ввели новый расчет тарифов на электричество. На механизм расчета электроэнергии для населения в зависимости от объемов потребления перешли в Кемеровской области, сообщает «Коммерсантъ».

С 1 декабря в Кемеровской области цена киловатт-часа зависит от объема потребления. Базовый объем домохозяйства составляет 400 киловатт-час в месяц. В пределах этого показателя одноставочный тариф для жителей села и горожан с электроплитами составит 3,01 рубля за киловатт-час, а для горожан с газовыми плитами — 4,31 рубля. Тарифы в диапазоне потребления 400–650 киловатт-час увеличатся до 4,95 и 7,07 рубля соответственно. При потреблении выше 650 киловатт-час тариф составит около 6,07 рубля.

В отопительный сезон для домохозяйств с электроотоплением диапазон увеличится: базовый составит до 1,2 тысячи киловатт-час, а средний — до 1,8 тысячи киловатт-час. Льготные категории граждан могут потреблять неограниченный объем электроэнергии по низкому тарифу.

Изначально ввести новый расчет тарифов предложили власти Иркутской области, рассчитывая таким образом бороться с серым майнингом криптовалюты, однако впоследствии выдвинувший идею регион отказался от нее. Эксперты считают, что новый механизм не пользуется популярностью из-за политических рисков и неочевидных экономических преимуществ.

В декабре по всей России подорожали услуги ЖКХ. С первого числа тарифы на оплату коммунальных услуг выросли на девять процентов. По данным Минэкономразвития, теперь средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

Александра Качан
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