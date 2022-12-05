В Госдуме рассказали о планах легализовать криптовалюту в 2023 году

Глава комитета ГД по финансовому рынку рассказал о легализации криптовалюты в 2023 году

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» рассказал о планах легализовать криптовалюту в России в 2023 году.

При этом Аксаков уточнил, что ее нельзя будет использовать как платежное средство для внутренних расчетов. «Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал», — подчеркнул он.

В то же время криптовалюту можно будет использовать для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию. «Она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе, чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования», — отметил он.

Законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов планировали принять до конца года, однако пока идут необходимые согласования. В связи с этим Аксаков выразил надежду, что документ примут либо в этом году, либо в январе 2023 года.

Ранее эксперт Илья Русяев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что криптовалюта и технологии блокчейн жизнеспособны настолько же, насколько жизнеспособны деньги, как явление, а, возможно, даже больше. По его мнению, нужно перестать смотреть на криптовалюты, как на спекулятивный инструмент, и начать рассматривать как полезный инструмент для международных расчетов.