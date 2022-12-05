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09:33, 5 декабря 2022Мир

Макрон констатировал «рассинхронизацию» в отношениях США и Евросоюза

Президент Франции Макрон констатировал «рассинхронизацию» в отношениях США и Евросоюза

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за высоких цен на американские энергоносители в отношениях между Евросоюзом и США произошла рассинхронизация. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS.

«Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене. Так что есть большой разрыв, который влияет на покупательскую способность и конкурентоспособность нашего населения», — сказал французский лидер.

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Он также добавил, что Евросоюз, как и США, «во имя одних и тех же принципов» участвует в конфликте на Украине, но «цена этой войны не одинакова по обе стороны Атлантического океана». По его словам, после урегулирования конфликта промышленность Евросоюза «просто будет убита».

Кроме того, Макрон отметил, что США за последние два с половиной месяца больше субсидировали в проекты «зеленой» энергетики, в частности в использование водородного топлива и в разработку аккумуляторов нового поколения. Он подчеркнул, что «уровень субсидий в два-три раза выше, чем в Европе».

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Глеб Бажуткин
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