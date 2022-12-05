Закрытие дела чиновника управления делами президента России признано незаконным

Верховный суд России признал незаконной амнистию экс-замглавы управления делами президента

Верховный суд России признал незаконным прекращение уголовного дела бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) России 73-летнего Ивана Малюшина, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями при распоряжении земельным участком в центре Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, заместитель председателя высшей судебной инстанции Владимир Давыдов проверил решение об амнистии и последующем закрытии дела экс-чиновника и нашел их незаконными.

Малюшин занимал должность в УДП с 2003-го по 2015 год. 28 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, причинившем ущерб бюджету в 100 миллионов рублей. По версии следствия, чиновник незаконно передал в аренду участок УДП площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке американской компании. Генпрокуратура пытается вернуть недвижимость в собственность России.

Надзорное ведомство также настаивало на переквалификации обвинения Малюшину на более тяжкую статью, однако следователь отказал в этом, а затем чиновник попал под амнистию и избежал уголовной ответственности.