Минобороны заявило о сорванной попытке атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о сорванной попытке атаки ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска сорвали попытку двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, в районе населенного пункта Райгородка ЛНР были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери ВСУ за минувшие сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военных убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, а также четыре пикапа, уточнили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что на купянском направлении ВСУ силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР).