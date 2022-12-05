Информация о свадьбе сына Мизулиной с мужчиной в США оказалась недостоверной

Информация о свадьбе сына Елены Мизулиной с мужчиной в США в 2015 году оказалась недостоверной.

Украинский сайт «Диванная сотня» в 2015 году сообщил о свадьбе сына Елены Мизулина Николая с сыном экс-министра образования России Андреем Фурсенко. «Торжественное событие произошло еще 29 июня, но информация об этом появилась в прессе в начале июля. В сети уже разгорелся скандал по этому поводу, пользователи социальных сетей живо обсуждают степень достоверности этой новости», — пишут авторы. В настоящий момент сайт недоступен.

Отмечается, что слухи о нетрадиционной ориентации Мизулина начали активно распространяться в сети, когда выяснилось, что он является партнером в крупной международной юридической фирме Mayer Brown, известным в Бельгии работодателем для членов ЛГТБ-сообщества и спонсором ЛГТБ-организаций. А сообщения о свадьбе с мужчиной публиковались с 2015 по 2022 год в разных изданиях и личных блогах пользователей соцсетей.

Авторы публикаций о браке Мизулина с мужчиной называют эту информацию «сомнительной, но забавной». Слухи не подкрепляются ни свидетельствами знакомых Мизулина, ни фото и видеоматериалами со свадьбы. На снимке, которым иллюстрируется большинство материалов, изображены Терри Гилберт и Пол Бепплер, одна из первых гей-пар, женившихся в Сиэтле.

Согласно информации, размещенной на странице Николая Мизулина в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он живет в Брюсселе и с мая 2004 года женат на гражданке Испании Патрисии Гонсалес Антон-Пачеко.

Информации о браке Мизулина с мужчиной распространялась преимущественно в малоавторитетных изданиях и соцсетях. При этом ряд пользователей соцсетей неоднократно отмечали ее как фейковую.