Сообщение о замаскированном морге с надписью на крыше в Мариуполе оказалось недостоверным

Сообщение о замаскированном морге в Мариуполе оказалось недостоверным.

В Telegram-канале бывшего советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко 3 декабря появился пост, в котором утверждается, что Минобороны России якобы построило в Мариуполе морг, украсив крышу надписью «Армия России для жителей Мариуполя». Отмечается, что речь идет о «самом большом морге на территории Донецкой области», который «замаскирован» по диагностический центр.

В подтверждение своих слов автор публикации приводит спутниковые снимки, обнародованные ранее американской компанией космических технологий Maxar — на них видно здание с соответствующей надписью на крыше, однако выявить какие-либо другие детали на фото, в том числе касающиеся назначения комплекса, не представляется возможным.

В действительности на кадрах запечатлен построенный Минобороны новый многофункциональный медицинский центр. О его открытии на официальном сайте ведомства сообщалось еще 26 сентября, в мероприятии тогда приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра обороны Тимур Иванов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Учреждение построено специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России для оказания медицинской помощи жителям республики. Медцентр сдан "под ключ" и полностью готов к приему пациентов», — говорилось в тексте. Центр площадью пять тысяч квадратных метров построили за рекордные 85 суток.

Отмечается, что комплекс оборудован по самым современным стандартам — на размещенных в сети видеокадрах изнутри здания, в частности, запечатлены одно- и двухместные палаты, оснащенные медицинскими консолями, кислородными системами, современной медицинской техникой и мебелью. Известно, что в корпусе также имеется реанимация, диагностический блок, операционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагностические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Кроме того, построена кислородная станция, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Сообщения о замаскированном морге в Мариуполе получили распространение лишь в Telegram-каналах, преимущественного украинского сегмента. Опровержение распространяемых сведений опубликовал телеканал «360» и газета «Красная звезда». Кроме того, об открытии медицинского центра в городе осенью информировали многие крупные СМИ, в том числе MK.RU, «Известия», «Российская газета», РИА Новости, ТАСС.