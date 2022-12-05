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18:21, 5 декабря 2022Ценности

Курьеры рассказали о домашней одежде россиян при получении посылок

«Афиша Daily»: курьеры рассказали, что россияне забирают посылки в штанах и с голым торсом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Курьеры рассказали о внешнем виде россиян, к которым они приезжают домой с посылками. Соответствующее исследование онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет публикует «Афиша Daily».

Известно, что в опросе приняли участие 574 человека из 103 городов России. Большинство курьеров (76 процентов) заявили, что чаще всего мужчины забирают заказы в домашних штанах и футболке, а в 54 процентах случаев — с голым торсом. Некоторые россияне открывают двери в халатах (43) или спортивном костюме (28). Обычно у встречающих ухоженные волосы, а иногда ярко окрашенные пряди и ирокезы.

Женщины выходят за посылкой в домашней одежде или халате (70), в пижаме (59) или платье (21). По словам курьеров, большинство женщин получают заказ без косметики, с мокрыми волосами или полотенцем на голове.

Сотрудники службы доставки также вспомнили, что им попадались заказчики в необычных костюмах. Так, четыре процента респондентов рассказали о людях в комбинезонах кигуруми — чаще всего в виде единорога и покемона Пикачу. Другим встречались россияне в противогазах, костюмах Деда Мороза и супергероев.

Ранее в декабре россияне раскрыли сумму, которую они планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что 27 процентов планируют отдать за презенты родным не более десяти процентов всех денег, которые они собираются израсходовать на празднование.

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Карина Черных
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