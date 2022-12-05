В России подняли пенсии до уровня 2024 года

Член комитета Госдумы Бессараб сообщила, что в России подняли пенсии до уровня 2024 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила URA.RU, что в России пенсии по старости подняли до уровня, которого планировали достичь только к 2024 году.

«К концу этого года мы уже достигнем в натуральном выражении значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров более 20 тысяч рублей», — сказала депутат.

По ее словам, по поручению президента РФ в стране дважды повышали пенсию и в результате она выросла почти на 19,5 процента.

Ранее россияне назвали достойный размер пенсии. По мнению среднестатистического жителя России, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы.