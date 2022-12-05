Из-за плохой погоды перед Керченской переправой скопились около 400 машин

Оперштаб Кубани: из-за непогоды в очереди на Керченскую переправу скопились 370 машин

Из-за плохой погоды в очереди на Керченскую переправу скопились около 400 машин, об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В районе пролива продолжает действовать штормовое предупреждение, поэтому 3 и 4 декабря паромные перевозки не осуществлялись.

Всего переправы ожидают 370 транспортных средств, отметили в оперштабе Кубани. Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ в ожидании погрузки стоит 80 машин, водителям предоставили транспорт для поездки в магазин, также рассматривается вопрос о доставке им питьевой воды и еды.

Еще 290 грузовых и легковых автомобилей остановились на перехватывающей парковке в поселке Ильич, в дневное время там работает столовая, есть пункт обогрева и дежурят волонтеры.

В конце ноября на Керченской переправе из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду уже приостанавливали движение паромов, а на территории Краснодарского края действовало штормовое предупреждение.