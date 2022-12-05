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05:56, 5 декабря 2022Экономика

В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

Генсек кабмина Японии Мацуно усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно выразил сомнения относительно эффективности введенного потолка цен на нефть из России. При этом он считает, что это приведет к уменьшению дохода Москвы от экспорта энергоресурса, сообщает ТАСС.

«Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры. Однако полагаю, что она снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы России от экспорта энергоносителей», — заявил японский политик.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) отказалась менять политику после введения странами G7 и Европейского союза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти. Отмечается, что организация не намерена пересматривать текущие планы по добыче нефти и собирается придерживаться целевых показателей.

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Марина Совина
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