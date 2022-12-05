Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 5 декабря 2022Силовые структуры

Названа основная причина взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

СКР: аварийная разгерметизация баллона стала причиной взрыва в доме в Нижневартовске

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

Основной причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала аварийная разгерметизация бытового газового баллона, который находился в одной из квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к баллону жильцом третьего подъезда на втором этаже дома. Также ведутся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании «АртСевер», где мужчина заправлял баллон.

Идет допрос свидетелей и очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.

Газ взорвался в жилом доме 4 декабря. В результате происшествия часть дома обрушилась. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения граждан, часть из них сейчас у родственников. Пострадали 15 человек, погибли четверо мужчин и две женщины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Россиянам решили усложнить покупку жилья в одной европейской стране
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
«Лукойл» раскрыл сроки продажи завода в Италии
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
Иранские силовики отказались жалеть протестующих и назвали их головорезами
США и ЕС вывели из-под санкций часть поставок российской нефти в Японию
Стало известно о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.