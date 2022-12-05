Названа основная причина взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

СКР: аварийная разгерметизация баллона стала причиной взрыва в доме в Нижневартовске

Основной причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала аварийная разгерметизация бытового газового баллона, который находился в одной из квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к баллону жильцом третьего подъезда на втором этаже дома. Также ведутся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования топливной компании «АртСевер», где мужчина заправлял баллон.

Идет допрос свидетелей и очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.

Газ взорвался в жилом доме 4 декабря. В результате происшествия часть дома обрушилась. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения граждан, часть из них сейчас у родственников. Пострадали 15 человек, погибли четверо мужчин и две женщины.