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12:16, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Пригожин попросил ограничить доступ к YouTube в России

Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube в РФ

Фото: Stephen Lam / Reuters

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность YouTube и ограничить доступ к видеохостингу в России. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.

По словам Пригожина, YouTube грубо нарушает законодательство РФ, а потому в отношении платформы нужно принять самые жесткие меры. «Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе», — считает бизнесмен.

Материнскую компанию видеохостинга Google Пригожин предложил признать нежелательной организацией на территории РФ. Она, по мнению бизнесмена, распространяет сведения, цель которых — создать угрозу безопасности и обороноспособности страны.

В октябре Пригожин уже обращался к Краснову с подобной просьбой. Бизнесмен отмечал, что после начала спецоперации РФ на Украине на YouTube стали активно распространяться фейки, деструктивные материалы и призывы к свержению российских властей.

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Варвара Кошечкина
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