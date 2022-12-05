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13:59, 5 декабря 2022Из жизни

Мужчина обнаружил спящего медведя у себя на крыльце

UPI: медведь пришел на крыльцо мужчины и уснул перед входной дверью

Фото: Becca / Unsplash

Житель американской местности Хитроу, штат Флорида, обнаружил медведя, который заснул на крыльце перед входной дверью его дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Чак Роббинс услышал, что недалеко от его дома бродит медведь. Мужчина вышел на улицу, чтобы сделать фотографии животного, но не смог найти его и вернулся домой. Позже сосед позвонил ему и сказал, что медведь находится во дворе его дома.

Американец выглянул из окна и увидел, что крупный медведь пришел прямо на крыльцо его дома и уснул, устроившись перед входной дверью. «Это было удивительно. Я просто вышел из дома, и спящий зверь оказался прямо передо мной, очень близко», — поделился впечатлениями Роббинс.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Северная Каролина сняла на видео, как медведь вломился в их автомобиль и украл упаковку попкорна. Позже оказалось, что животное вломилось в еще одну припаркованную поблизости машину и похитило упаковку чипсов.

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Алиса Дмитриева
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