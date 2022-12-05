Myśl Polska: поддержка Украины приводит к истощению экономик западных стран

Финансовая и военная поддержка Украины приводит к истощению экономик западных стран и лишает их жителей приемлемых условий жизни. О таких последствиях помощи Киеву предупредил обозреватель польского издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.

«После семи месяцев украинского кризиса экономика Украины находится в руинах, и этот факт не скрыть: это не в состоянии сделать ни цензура, ни дежурные хейтеры», — высказался Модзелевский.

Помимо этого, как отметил автор, не является секретом и то, что оборона Украины целиком и полностью зависит от спонсирования Запада. «Это величайший исторический парадокс, до сих пор не имевший прецедентов», — добавил он. Модзелевский также напомнил, что до сих пор все вооруженные конфликты велись собственными силами государств, а помощь извне носила избирательный характер.

Обозреватель сравнил поддержку киевского режима с тем, как США помогали Великобритании во время Второй мировой войны. В результате такая помощь привела к «ликвидации сверхдержавной позиции» Британской империи, а затем и к ее распаду и подчинению Лондона американской политике, подчеркнул он.

Помощь США и других западных стран Украине приводит только к исчерпанию ресурсов, энергетическому кризису, подорожанию продуктов и колоссальному падению уровня жизни на Западе, считает Модзелевский. «Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На фоне спецоперации США и их союзники поставляют оружие Украине.