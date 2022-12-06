Android-вирус замаскировали под приложения банков

BleepingComputer: на Android нашли мошеннические приложения с двумя миллионами загрузок

Специалисты Dr.Web обнаружили в Google Play приложения, ворующие личные данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Из отчета аналитиков следует, что одной из подобных программ оказалась TubeBox. «Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний», — отметили авторы. По словам специалистов, при попытке вывести заработанные деньги приложение выдает ошибку.

Также в Dr.Web нашли в магазине для смартфонов Android приложения, замаскированные под клиентов финансовых организаций и банков. Вредоносные программы в том числе были ориентированы на российских пользователей. Среди них оказались приложения с названиями «ГазПрограмма», «ГосРесурсы», «МоиСбережения», «ВТБрокер» — вирусные программы выдавали себя за официальное ПО известных финансовых организаций. По словам экспертов, суммарно мошеннические приложения имели около двух миллионов загрузок.

«Эти приложения продвигались с помощью вредоносной рекламы через другие программы, обещая гарантированную прибыль от инвестиций. На самом деле они перенаправляют пользователей на фишинговые сайты, где собирается их личная информация», — подчеркнули журналисты.

В конце октября специалисты McAfee рассказали о 16 приложениях для Android, которые зарабатывали на фейковых рекламных действиях. Суммарно мошеннические программы получили более 20 миллионов скачиваний.