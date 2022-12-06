Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:31, 6 декабря 2022Наука и техника

Android-вирус замаскировали под приложения банков

BleepingComputer: на Android нашли мошеннические приложения с двумя миллионами загрузок

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Специалисты Dr.Web обнаружили в Google Play приложения, ворующие личные данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Из отчета аналитиков следует, что одной из подобных программ оказалась TubeBox. «Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний», — отметили авторы. По словам специалистов, при попытке вывести заработанные деньги приложение выдает ошибку.

Также в Dr.Web нашли в магазине для смартфонов Android приложения, замаскированные под клиентов финансовых организаций и банков. Вредоносные программы в том числе были ориентированы на российских пользователей. Среди них оказались приложения с названиями «ГазПрограмма», «ГосРесурсы», «МоиСбережения», «ВТБрокер» — вирусные программы выдавали себя за официальное ПО известных финансовых организаций. По словам экспертов, суммарно мошеннические приложения имели около двух миллионов загрузок.

«Эти приложения продвигались с помощью вредоносной рекламы через другие программы, обещая гарантированную прибыль от инвестиций. На самом деле они перенаправляют пользователей на фишинговые сайты, где собирается их личная информация», — подчеркнули журналисты.

В конце октября специалисты McAfee рассказали о 16 приложениях для Android, которые зарабатывали на фейковых рекламных действиях. Суммарно мошеннические программы получили более 20 миллионов скачиваний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток
Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета
Американский Orion улетел от Луны к Земле
Карла III снова закидали яйцами
Раскрыт график работы метро и МЦК в новогоднюю ночь
Юрист высказался о возможном развитии административного дела против Oxxxymiron
Арестованный за убийство молодой жены 65-летний пенсионер попал на видео
На Украине захотели переплавить памятник Суворову в скульптуру Шевченко
В РАН назвали одну из возможных причин ядерной войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.