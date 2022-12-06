Повар Елизаветы II подсказал простой рецепт хрустящего бекона

Повар Елизаветы II: хрустящий бекон можно приготовить на раскаленной сковороде без соусов

Чтобы жареный бекон был хрустящим, его нужно готовить на раскаленной сковороде и без соусов, рассказал британский шеф-повар Джефф Бейкер — обладатель звезды «Мишлен», готовивший для королевы Елизаветы II. Его простой рецепт приводит издание The Sun.

Раскаленная сковорода, по словам Бейкера, карамелизует поверхность бекона, обеспечивая приятный хруст и ярко выраженный вкус. Повар посоветовал готовить бекон в собственном жире, обжаривая его по минуте с каждой стороны. «Если бекон правильно завялен и нарезан кусочками нужной толщины, он должен карамелизироваться по краям. Жир будет вытапливаться, не растворяясь, что гарантирует восхитительный вкус», — подсказал он.

Бейкер посоветовал обходиться без соусов, в том числе без кетчупа. «На мой взгляд, если приготовить бекон таким образом, ему не понадобится соус для усиления вкуса — он и так будет идеален», — заверил он.

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