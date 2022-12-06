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09:00, 6 декабря 2022Путешествия

Нырнувшую за сланцами девушку порубило винтом катера на глазах туристов

В Колумбии американка нырнула с катера за сланцами в море и попала под винт судна

В Колумбии у пляжа Уайт-Вата американскую туристку порубило винтом прогулочного катера на глазах туристов и пассажиров соседних судов. Момент трагедии попал на видео, ролик и подробности опубликовал Daily Mail.

Отмечалось, что 26-летняя Наталья Андреа Ларранага Фахардо (Natalia Andrea Larranaga Fajardo) из Калифорнии попала под винт лодки, когда пыталась достать свои сланцы из воды — девушка нырнула за резиновыми тапочками в море. На кадрах слышны крики людей, которые стали свидетелями трагедии.

Американку с большой потерей крови, а также с тяжелыми травмами ног, ягодиц и нижней части спины доставили в местную больницу. Несмотря на несколько операций и переливаний крови, девушка скончалась на следующий день от остановки сердца. Сообщалось, что на катере, под винт которого попала Фахардо, находились 24 туриста и 2 члена экипажа.

Дарья Рыбак
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