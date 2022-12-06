Брендан Фрейзер рассказал о влиянии пережитого домогательства на его карьеру

Брендан Фрейзер рассказал, что пережитое им домогательство подорвало его карьеру

Актер Брендан Фрейзер рассказал, как публичное признание в том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. Его слова приводит CBS News.

В 2003 году Фрейзер признался, что столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая Фрейзер даже на некоторое время отказался от съемок в кино. В итоге Берк не был наказан, хотя ассоциация опубликовала заявление, в котором осудила его поведение. Сам мужчина заявил, что его действия были шуткой.

В недавнем интервью у Фрейзера спросили, подорвали ли заявления о харассменте его карьеру. Актер ответил утвердительно. «Ну да, потому что существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам», — высказался артист.

«Я подумал так: хорошо, меня оскорбили. И это зашло слишком далеко. Но больше я этого не потерплю. Это вызвало у меня эмоциональный стресс, это причинило мне боль», — заявил Фрейзер.

Актер добавил, что он заявил о харассменте, потому что был вдохновлен поступками его друзей и коллег, которые тоже высказывались о своем травматичном опыте.

Ранее Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента.