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15:01, 6 декабря 2022Россия

61-летний россиянин напоил внука алкоголем и ударил ножом

В Кызыле пенсионер напоил 17-летнего внука алкоголем и ранил его ножом в грудь

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В столице Тувы Кызыле пенсионер напоил 17-летнего внука алкоголем и ранил его ножом в грудь. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Россиянин сначала пил в одиночестве. Позже мужчина предложил подростку составить ему компанию.

Во время застолья у пенсионера произошел конфликт с внуком, он схватился за нож. 17-летнего юношу доставили в больницу с ранением грудной клетки слева. Медикам удалось спасти подростку жизнь.

В отношении 61-летнего мужчины возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области осудят 68-летнего пенсионера, зарезавшего сына в сельском доме. В СК уточнили, что пьяный фигурант напал на потерпевшего в доме, расположенном в селе Баевка Кузоватовского района. Отец несколько раз ударил жертву ножом, нанеся смертельные ранения. Пенсионера поместили в СИЗО.

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Анна Щербакова
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