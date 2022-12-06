Объявлен сбор заявок на национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета анонсировал новые номинации на премию интернет-контента

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого контента в интернете запланирована на весну 2023 года. Награда, учрежденная Институтом развития интернета, отметит социально ориентированные проекты разных форматов (сериалы, мультимедийных проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие) в 36 номинациях.

Сбор заявок открыт и продлится до 30 декабря — номинантов будут выдвигать лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.

В этом году появятся новые номинации. Наряду с традиционными категориями — «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех» и другими — награды получат лучший проект в вертикальном формате, лучший Telegram-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ. Всего победителей выберут в 36 категориях, включая тематические и специальные, по сравнению с 27 номинациями в прошлом году. Финалистов определит экспертный совет, а победителей — жюри.

«Проекты, которые транслируют добро и созидательные смыслы, часто теряются на фоне агрессивного или просто развлекательного контента, который сделан ярко и привлекательно для аудитории. Наша задача – выделять и поощрять авторов, которые могут совместить созидательный посыл с качеством сценария, картинки, упаковки, чтобы зрителям было интересно и легко смотреть этот контент и взаимодействовать с ним, а после просмотра захотелось менять себя и мир к лучшему. Премия профессиональная и предполагает наличие сильных проектов даже в лонг-листе – поэтому мы установили входной фильтр в виде отраслевых лидеров, которые и предлагают кандидатов на основе своего профессионального взгляда и опыта», — отметил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в 2022 году. Среди победителей были российские военные корреспонденты, спецпроект «Истории волонтеров "Лиза Алерт"», фильм «Серебряные коньки», веб-сериал «Трудные подростки-2», онлайн-проект «Русская кибердеревня», фильм «Батя», блог «Вася на сене», «Тревел-блог бабушки Жени», документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы», пранки Вована и Лексуса и многие другие.

Награды победителям вручали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль и представители креативной индустрии.