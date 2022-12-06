Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 6 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин расчленил троих человек и попытался свести счеты с жизнью

В Приморье мужчина убил и расчленил 3 человек, а при задержании пытался покончить с собой

Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

В Приморском крае местный житель подозревается в тройном убийстве. При задержании он пытался свести счеты с жизнью и попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен Юрий Ющенко из поселка Рудный оказался под следствием после того, как оперативники случайно нашли в его огороде останки. 25 ноября работники правоохранительных органов приехали к нему в поисках пропавшей жительницы Ольги Коваленко. В последний раз ее видели живой, когда она повезла сдавать Ющенко собранные кедровые шишки.

Полицейские обратили внимание, что во дворе дома Ющенко свежевскопанная земля. Пока они внимательно осматривали участок, хозяин под предлогом плохого самочувствия ушел в дом и там совершил попытку суицида. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Между тем правоохранители выкопали тела троих человек и автомобиль, принадлежащий одному из убитых. Эксперты установили, что жертвами стали Коваленко, племянник Ющенко Александр, который помогал ему со строительными вопросами, и его приятельница Нина. Их убили, расчленили и сожгли.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело и выясняют мотив убийств. Предполагается, что всех троих Ющенко убил в один вечер после ссоры во время застолья.

В прошлом Ющенко служил в милиции, а затем уволился со службы и занялся бизнесом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Это'О напал на снимавшего его на ЧМ-2022 мужчину
Новак не увидел трагедии в новых нефтяных санкциях против России
Стало известно о поражении крупнейшей ТЭС в Киевской области
В Госдуме назвали ЕС «мальчиком для битья» из-за санкций против России
Путин поздравил Жапарова с днем рождения
Бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования отправили в СИЗО за коррупцию
Актриса Валерия Ланская рассказала о разводе
Летевший из Сочи российский самолет резко изменил курс и начал кружить в небе
Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.