Россиянин расчленил троих человек и попытался свести счеты с жизнью

В Приморье мужчина убил и расчленил 3 человек, а при задержании пытался покончить с собой

В Приморском крае местный житель подозревается в тройном убийстве. При задержании он пытался свести счеты с жизнью и попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен Юрий Ющенко из поселка Рудный оказался под следствием после того, как оперативники случайно нашли в его огороде останки. 25 ноября работники правоохранительных органов приехали к нему в поисках пропавшей жительницы Ольги Коваленко. В последний раз ее видели живой, когда она повезла сдавать Ющенко собранные кедровые шишки.

Полицейские обратили внимание, что во дворе дома Ющенко свежевскопанная земля. Пока они внимательно осматривали участок, хозяин под предлогом плохого самочувствия ушел в дом и там совершил попытку суицида. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Между тем правоохранители выкопали тела троих человек и автомобиль, принадлежащий одному из убитых. Эксперты установили, что жертвами стали Коваленко, племянник Ющенко Александр, который помогал ему со строительными вопросами, и его приятельница Нина. Их убили, расчленили и сожгли.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело и выясняют мотив убийств. Предполагается, что всех троих Ющенко убил в один вечер после ссоры во время застолья.

В прошлом Ющенко служил в милиции, а затем уволился со службы и занялся бизнесом.