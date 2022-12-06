Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 5 и 6 декабря

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 5 и 6 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

5 декабря российские войска нанесли удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Все назначенные цели были поражены. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.

Также российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском, купянском, донецком и южно-донецком направлениях. На каждом из них украинские войска понесли большие потери в личном составе и военной технике.

Были поражены четыре пункта управления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), в Харьковской и Запорожской областях. Кроме этого, нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 176 районах.

Поражен временный пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области и уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. В Запорожской области уничтожены склады вооружения и боеприпасов.

Помимо этого, в ДНР был сбит украинский самолет МиГ-29, уничтожено шесть беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР). Российские войска перехватили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в Херсонской области, ЛНР и Запорожской области. В Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.