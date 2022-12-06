69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:15, 6 декабря 202269-я параллель

Россиянин отправится в экстремальный поход длиной в 800 километров на лошадях

Якутский коневод отправится в экстремальный поход длиной в 800 километров на лошадях

Фото: Алексей Котмышев / «Комсомольская правда»

Якутский коневод Дугуйдан Винокуров отправится в экстремальный поход на лошадях длиной в 800 километров. Об этом сообщает агентство ЯСИА.

Путь из села Ючюгей Оймяконского района Якутии в поселок Сеймчан Магаданской области россиянин намерен преодолеть за месяц. Винокуров задумал повторить маршрут якутского писателя Алексея Кулаковского и купца-мецената Николая Кривошапкина — для этого он проедет по старому Колымскому тракту до поселка Сеймчан.

«Я проеду на лошадях на морозе. С собой возьму уже известную многим якутянам лошадь Хонор, которая преодолела со мной путь из Оймякона до Москвы. Также в этот раз собираюсь взять новую лошадь по имени Чэпчикичэн. У него таких длительных походов до этого не было», — рассказал коневод, отмечая, что его поход станет самым экстремальным в стране.

Материалы по теме:
«Северный порог нашего дома» 40 лет назад в СССР началась самая долгая полярная экспедиция. Как ее встретила Арктика?
«Северный порог нашего дома»40 лет назад в СССР началась самая долгая полярная экспедиция. Как ее встретила Арктика?
7 ноября 2022
«На такие большие расстояния никто не ездил» Как якутский таксист бросил все и решил проехать через всю Россию на лошадях
«На такие большие расстояния никто не ездил»Как якутский таксист бросил все и решил проехать через всю Россию на лошадях
24 июня 2021

Мероприятие запланировано на февраль 2023 года, поход посвящен национальному празднику Ысыах Олонхо и пройдет в рамках совместного проекта Оймяконского района и Русского географического общества (РГО) «По путям великих людей». Всю дорогу представители РГО будут сопровождать Винокурова на машине.

В 2021 году Винокуров и его зять, коневод Мичил Неустроев, отправились в конный поход «От Полюса холода до Белокаменной». Тогда россияне решили установить мировой рекорд и доказать, что их родные якутские лошади — самые выносливые на свете. Путь от Оймякона до Москвы длился практически полтора года, в районе Новосибирска лошадь Неустроева лишилась глаза и коневоду пришлось вернуться на родину. Винокуров продолжил поход и за время дороги преодолел свыше 11 тысяч километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Жители Новошахтинска описали обстановку после появления человека с оружием
Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки
В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком
Названы самые аварийные дороги Москвы
Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России
Ветеран ЦРУ раскрыл планы Зеленского
Некоторых россиян попросили отказаться от мандаринов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.