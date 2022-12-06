Назван самый популярный размер квартир у москвичей

Самый популярный метраж вторичного жилья у москвичей составил от 30 до 60 «квадратов»

Самым популярным форматом жилья, зарегистрированного на вторичном рынке Москвы за период с января по октябрь 2022 года, стали объекты площадью от 30 до 60 квадратных метров. На квартиры такого метража пришлось 60,5 процента от всех зарегистрированных сделок, или 61,7 тысячи договоров. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Росреестра со ссылкой на выступление заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой.

Следующими по востребованности у москвичей названы объекты от 60 до 100 квадратных метров — на них пришлось 25,2 процента от общего числа сделок, или 25,7 тысячи договоров. Макарова отметила, что в октябре текущего года число регистраций всех размеров квартир относительно сентября выросло, кроме объектов площадью более 100 «квадратов», количество сделок с которыми за месяц упало на шесть процентов, до 513.

Специалист добавила, что средняя стоимость купленной квартиры на первичном рынке Москвы в октябре по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ) уменьшилась на 7,5 процента, до 16,8 миллиона рублей. Средняя цена за нежилые объекты упала по сравнению с девятым месяцем года на 43,4 процента, до 10,7 миллиона рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках при этом оценили в 18,6 миллиона рублей, а нежилой недвижимости — в 20,5 миллиона рублей.

Ранее аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» пришли к выводу, что в октябре 2022 года квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели на 2,7 процента по сравнению с сентябрем. По их данным, медианная стоимость одного квадратного метра готового жилья в столице достигла 257,5 тысячи рублей.

