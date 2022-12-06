Стало известно о подготовке торговой сделки между ОАЭ и Украиной

Министерство экономики ОАЭ сообщило о подготовке двусторонней торговой сделки с Украиной

Объединенные Арабские Эмираты и Украина объявили о намерении начать переговоры по двусторонней торговой сделке, которая, как ожидается, будет заключена к середине следующего года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство экономики ОАЭ.

Как сообщает Абу-Даби, министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали совместное заявление о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA). Как отмечает Аль-Зейуди, это «поможет ускорить восстановление экономики Украины и создаст новые возможности для экспортеров, инвесторов и производителей, а также облегчит сотрудничество в таких важных секторах, как инфраструктура, тяжелая промышленность, авиация, информационные технологии и продовольственная безопасность».

Как стало известно Reuters, это будет первая подобная сделка ОАЭ с европейской страной после заключения торговых и инвестиционных обязательств на сумму более 3 миллиардов долларов с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2021-го. «Для нас Украина является ключевым торговым партнером. Рост и инвестиционный потенциал были высокими перед всей этой геополитической ситуацией; мы думаем, что пришло время двигаться вперед», — сказал Аль-Зейуди агентству Reuters.

Вероятно, переговоры будут сосредоточены на расширении торговли в сфере услуг и на продовольственной безопасности. Подписание CEPA с Украиной должно открыть ей доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.