Китай обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия

Минобороны Китая обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

Проводимая Вашингтоном политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия. С такими обвинениями выступил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР. Тань Кэфэй обратил внимание на то, что США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты «осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта». По его мнению, Вашингтону следует пересмотреть свою политику в отношении ядерного оружия.

В свою очередь, Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, подчеркнул официальный представитель китайского оборонного ведомства. «Мы всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне», — заключил он.

Ранее в США оценили возможное расширение ядерного арсенала Китая. Согласно докладу Пентагона о военной мощи КНР, Пекин может развернуть 1,5 тысячи ядерных боеголовок к 2035 году.

