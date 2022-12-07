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20:53, 7 декабря 2022Силовые структуры

Замгендиректора летного отряда Минобороны России заподозрили в коррупции

В Москве силовики задержали замгендиректора 223-го летного отряда Минобороны РФ за взятку

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

В Москве задержан заместитель гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгений Бутусов по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержанный отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний. Возбуждено уголовное дело, его подробности не разглашаются.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Бутусову меры пресечения в виде заключения под стражу.

«223-й летный отряд» выполняет перевозки по задачам президента и правительства России, а также военного ведомства.

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Любовь Ширижик
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