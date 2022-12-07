Лишившаяся родителей в детстве девушка узнала семейную тайну спустя годы

Лишившаяся в детстве родителей пользовательница Reddit спустя годы узнала, что они живы

Лишившаяся в детстве родителей пользовательница Reddit под ником u/MiserableAdThrowRA поделилась историей, как в день своего 18-летия она узнала неприятную семейную тайну. По словам девушки, тетя и дядя спустя годы раскрыли ей правду о ее отце и матери.

«Я родилась, когда мои родители еще учились в старшей школе. Когда мне было два года, они погибли в результате несчастного случая, и с тех пор я жила у тети и дяди по отцовской линии. Им на самом деле никогда не нравились мои родители. Они считали моих мать и отца безответственными из-за того, что они завели ребенка так рано», — написала авторша поста.

Несколько дней назад у рассказчицы был день рождения: ей исполнилось 18 лет. «Тетя сказала, что ко мне пришли гости, и эти гости оказались моими родителями вместе с их тремя детьми. Я не знала, что мне надо было чувствовать в тот момент. Тетя впустила их, и мне объяснили несколько вещей. Оказалось, что мои родители живы, и у них просто не было денег на то, чтобы растить меня», — рассказала девушка.

Авторша поста узнала, что дядя и тетя придумали историю о гибели родителей, так как мать и отец не хотели возвращаться за ребенком. При этом на встрече с девушкой настояли трое младших детей. Рассказчица обратила внимание на то, что старшему ребенку ее родителей сейчас 15 лет. «Итак, получается, что они решили завести еще одного ребенка через год после того, как они отдали меня, потому что они не могли меня вырастить. Я не знаю, как относиться ко всему этому», — призналась она. Пользовательница добавила, что сейчас испытывает к своим родителям ненависть, отчасти из-за того, что в детстве она много жалела о том, что не помнит их.

Один из комментаторов заявил, что на месте героини истории не общался бы ни с родителями, ни с их детьми. «То есть родители объявились, когда вы уже больше не ребенок, и надеются, что все будет круто? Какого черта? Очень жаль, что вам пришлось столкнуться с этим», — обратился к авторше поста другой юзер. Еще один пользователь написал, что девушке следует считать своими настоящими родителями тетю и дядю, которые воспитали ее.