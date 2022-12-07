Заочно арестован за растрату бывший сотрудник института госслужбы РАНХиГС

В Москве суд санкционировал заочный арест экс-начальника отдела института госслужбы Фейзбы

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста бывшему начальнику отдела института госслужбы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Аслану Фейзбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый обвиняется в особо крупной растрате. Следствие объявило его в международный розыск.

Уголовное дело о растрате было возбуждено 21 декабря 2020 года, уточняет «Коммерсантъ». В нем также фигурирует директор ИГСУ Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина.

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с коллегами, которым руководство выписывало надбавки и премии за откат. Хищения из бюджета оценивается в несколько миллионов рублей.

Барциц, находящийся в СИЗО, возместил сумму ущерба и полностью признал вину. Ларина находится под домашним арестом. Фейзба скрылся от следствия.