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15:00, 7 декабря 2022Культура

Названа икона года по версии Time

Актриса Мишель Йео стала иконой 2022 года по версии журнала Time
Мишель Йео

Мишель Йео. Фото: Chris Young / Globallookpress.com

Малайзийская актриса Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», была названа иконой 2022 года по версии американского журнала Time. Материал опубликован на сайте издания.

За свою карьеру 60-летняя актриса снялась в таких картинах, как «Мемуары гейши», «Вавилон нашей эры», «Мумия 3: Гробница императора драконов», «Безумно богатые азиаты», «Кунг-фу панда 2», «Стражи Галактики. Часть 2», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и других лентах. Последним проектом с ее участием стал фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона.

«Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино», — говорится об артистке в колонке.

Ранее российская эстрадная певица Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC.

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Дениза Мацаева
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