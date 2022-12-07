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17:24, 7 декабря 2022Силовые структуры

Убившим пенсионерку выброшенным из окна креслом россиянам вынесли приговор

В Новосибирске убившим пенсионерку креслом студентам назначили год исправительных работ

Кадр: НГС

В Новосибирске студентам назначили год исправительных работ за случайное убийство пенсионерки сброшенным из окна креслом. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает издание НГС.

19-летний парень раскаялся в содеянном, а его 23-летняя подруга вину не признала, заявив, что непричастна к преступлению.

По данным следствия, 3 марта фигуранты находились в съемной квартире на седьмом этаже в доме №3 на улице Вокзальная магистраль. Молодые люди решили избавиться от мебели, выбросив ее из окна, после чего подняли кресло на подоконник комнаты и через открытое окно скинули его вниз к подъезду, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку.

Пенсионерка скончалась на месте. Виновников ее гибели оперативно задержали в рамках возбужденного уголовного дела по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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