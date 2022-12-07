Китай ослабил коронавирусные ограничения на фоне массовых протестов

Власти Китая ослабили ограничительные меры по COVID-19 в стране на фоне массовых протестов

Власти Китая ослабили профилактические ограничительные меры, введенные в стране из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Соответствующее решение было принято на фоне массовых протестов против карантина в крупных городах страны. Пекин ввел зоны высокого риска не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Власти также дали возможность зараженным COVID-19 без симптомов выбирать между самоизоляцией дома и добровольным централизованным карантином.