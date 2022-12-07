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15:50, 7 декабря 2022Из жизни

Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя пять лет

ValleyCentral: в США сбежавшего кота Олли нашли спустя пять лет и вернули в семью

Фото: Dana Nguyen / Unsplash

В американском штате Техас пропавшего кота по кличке Олли нашли спустя пять лет и вернули хозяйке. Об этом сообщает ValleyCentral.

Олли появился в семье Гарза в 2016 году, однако всего через год сбежал из дома. Гарза долгое время не оставляла попыток найти любимца, но когда переехала вместе с семьей на новое место жительства, начала терять надежду, что он вернется.

Через пять лет, 30 ноября 2022 года, служба по контролю за животными нашла сбежавшего кота и доставила его в приют Humane Society of Harlingen (HSH). «Мы быстро нашли микрочип и обнаружили, что у него есть хозяин. Сотрудники пролистали наши записи и выяснили, что последний раз Олли был в нашем приюте в 2016 году!» — рассказали работники HSH.

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С Гарза связались, и она поспешила в приют для долгожданного воссоединения. По словам сотрудников приюта, эта история должна напомнить о необходимости чипирования домашних животных. «Микрочип может спасти жизнь вашему питомцу или, как случилось у Олли, позволить чуду случиться», — утверждают специалисты приюта.

Ранее сообщалось, что домашний кот в Канаде пропал из палатки во время похода с хозяйкой и ее сыном, два месяца бродил по лесу и вернулся домой спустя 54 дня. Несмотря на почти два месяца, проведенные в дикой природе, кот оказался полностью здоровым.

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Алиса Удовик
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