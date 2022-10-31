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20:55, 31 октября 2022Из жизни

Кот пропал во время похода и вернулся домой через 54 дня

CTV News: кот сбежал из палатки и два месяца бродил по лесу

Фото: unsplash

Домашний кот в Канаде пропал из палатки во время похода с хозяйкой и ее сыном, два месяца бродил по лесу и вернулся домой спустя 54 дня. Об этом сообщает CTV News.

Джоди Хади из канадского города Виннипег, провинция Манитоба, вместе с десятилетним сыном Долфисом отправилась в поход на водохранилище Спрей Лейкс. Они решили взять с собой и домашнего кота по кличке Густоф, которого приютили четыре года назад.

На четвертую ночь кот освободился от шлейки и сбежал. «Мы крепко спали. А когда проснулись утром, увидели, что шлейка пуста, а кот вылез через небольшое отверстие в двери палатки», — сказала Хади. Она предположила, что ее питомец решил устроить себе ночное приключение.

Матери и сыну пришлось на четыре дня задержаться в лесу в надежде найти Густофа. Они часами бродили мимо знаков с предупреждением об опасности появления медведей, зовя питомца, но найти его так и не смогли.

Вернувшись домой, Хади начала давать объявления о пропаже кота в соцсетях. Один из постов заинтересовал Лизу Янг и Дайан Веннер из города Канмор. Женщины не были знакомы, но начали совместные поиски. Янг установила две камеры на тропах вблизи туристического лагеря, где останавливалась семья.

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Когда Янг в очередной проверила камеры, она увидела кота на записи. Женщина сразу позвонила Хади. Пока семья ехала в Альберту, Веннер установила три ловушки для животных вблизи туристического лагеря. Хади прибыла на место и начала проверять ловушки каждый час. «Я подняла полотенце, которым была накрыта одна из ловушек, и услышала мяуканье. Он смотрел прямо на нас, и мы прыгали от счастья», — сказала Хади.

Кота посадили на заднее сиденье автомобиля вместе с Долфисом, и как только ловушку открыли, кот сразу прижался к нему. Несмотря на почти два месяца, проведенные в дикой природе, Густоф оказался полностью здоровым. Неизвестно, где он прятался и чем питался. Женщина решила больше не брать кота в походы. «Я думаю, ему на всю жизнь хватило приключений, сколько бы жизней у него ни осталось», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Сент-Катаринс, провинция Онтарио, воссоединится с котом, который исчез пять лет назад. Владелица кота была в шоке, когда ей позвонили и сообщили, что ее любимец нашелся и что много лет жил в другой семье.

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Алиса Дмитриева
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