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Исчезнувший пять лет назад кот вернется к хозяйке после побега из другой семьи

Пропавший кот нашелся спустя пять лет в другом городе Канады

Фото: группа «FLEC - Find Lost & Escaped Cats» в Facebook

Жительница канадского города Сент-Катаринс, провинция Онтарио, воссоединится с котом, который исчез пять лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Группа, которая занимается поиском пропавших кошек, рассказала, что недавно семья из города Колвуд, расположенного недалеко от столицы провинции Британская Колумбия Виктории, сообщила о побеге кота. Вскоре животное нашел местный житель и отнес к ветеринару.

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Ветеринар установил, что у кота был микрочип, о котором семья из Колвуда не знала. Согласно данным чипа, коту 13,5 лет. О его исчезновении пять лет назад заявила женщина, которая на данный момент живет в городе Сент-Катаринс, провинция Онтарио. По словам главы организации по поиску кошек Джилл Окли, первоначальная владелица кота была в шоке, когда ей позвонили и сообщили, что ее любимец нашелся, и он много лет жил в другой семье. Вскоре кот вернется в Онтарио, где воссоединится с хозяйкой.

Окли подчеркнула, что эта история в очередной раз доказывает, как важно чипировать домашних животных.

Ранее сообщалось, что в английском городе Брейнтри, графство Эссекс, женщина воссоединилась с пропавшим восемь месяцев назад котом и вернула его домой благодаря хорошей памяти. После проведенной другому ее коту операции она позвонила администратору, чтобы узнать о состоянии питомца, и услышала знакомое мяуканье на фоне разговора.

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Алиса Дмитриева
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