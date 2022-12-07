Россияне не поделили место для киоска с пиротехникой и устроили стрельбу

В Екатеринбурге владельцы киосков с пиротехникой не поделили место и устроили стрельбу

В Екатеринбурге конфликт двух предпринимателей перерос в массовую драку со стрельбой — владельцы киосков не поделили место установки пиротехнического киоска. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Накануне произошедшего в одном из микрорайонов города незаконно был установлен ларек с пиротехническими изделиями. Несогласный с таким соседством коллега по бизнесу вызвал эвакуатор, чтобы увезти киоск. На его оборону встали хозяева. Спор перерос в вооруженный конфликт, участниками которого стало около десяти человек с обеих сторон. В результате перестрелки один из них — 19-летний местный житель — доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Правоохранители уже задержали двоих причастных к инциденту, а также нашли два автомобиля с кастетами и магазином для патронов от пистолета. Решение о возбуждении уголовного дела будет зависеть от степени тяжести травм пострадавшего молодого человека.