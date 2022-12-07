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21:42, 7 декабря 2022Мир

Минсельхоз России заявил об отказе отменять пошлины на экспорт зерна

Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что Россия не откажется от экспортных пошлин на зерно

Фото: РИА Новости

Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, пишет РИА Новости.

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы России по аграрным вопросам он напомнил о динамическом расчете пошлины в привязке к мировым ценам на зерно. «Пошлины отменять не будем. Пошлина — это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней», — подчеркнул глава ведомства.

Политик уточнил, что пошлина на кукурузу с учетом внешней цены сейчас нулевая. «А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей», — объяснил он.

В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении. Росту продаж способствует высокий спрос на зерно на мировом рынке и конкурентоспособные цены, предлагаемые российскими поставщиками, считают аналитики.

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Марина Совина
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