Минсельхоз России заявил об отказе отменять пошлины на экспорт зерна
Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, пишет РИА Новости.
В ходе расширенного заседания комитета Госдумы России по аграрным вопросам он напомнил о динамическом расчете пошлины в привязке к мировым ценам на зерно. «Пошлины отменять не будем. Пошлина — это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней», — подчеркнул глава ведомства.
Политик уточнил, что пошлина на кукурузу с учетом внешней цены сейчас нулевая. «А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей», — объяснил он.
В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении. Росту продаж способствует высокий спрос на зерно на мировом рынке и конкурентоспособные цены, предлагаемые российскими поставщиками, считают аналитики.