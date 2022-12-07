Минсельхоз России заявил об отказе отменять пошлины на экспорт зерна

Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что Россия не откажется от экспортных пошлин на зерно

Россия не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, пишет РИА Новости.

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы России по аграрным вопросам он напомнил о динамическом расчете пошлины в привязке к мировым ценам на зерно. «Пошлины отменять не будем. Пошлина — это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней», — подчеркнул глава ведомства.

Политик уточнил, что пошлина на кукурузу с учетом внешней цены сейчас нулевая. «А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей», — объяснил он.

В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении. Росту продаж способствует высокий спрос на зерно на мировом рынке и конкурентоспособные цены, предлагаемые российскими поставщиками, считают аналитики.

