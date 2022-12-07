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09:07, 7 декабря 2022Путешествия

В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 15 декабря

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты южной и центральной частей России еще на неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно обновленной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 15 декабря 2022 года. Среди них аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

В ведомстве российским авиакомпаниям порекомендовали выполнять перевозку пассажиров по другим маршрутам, например, через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Ставрополя и Сочи.

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Марк Успенский
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