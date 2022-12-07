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12:07, 7 декабря 2022Путешествия

В Сочи эвакуировали всю гостиницу из-за шутки пьяного туриста

58-летний россиянин пошутил о минировании гостиницы в Сочи и был задержан полицией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eric Gaillard / Reuters

В Сочи задержали россиянина после шутки о возможном минировании гостиницы. Об этом сообщается на сайте МВД по Краснодарскому краю.

58-летний турист из Ростовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложные сведения о минировании одного из отелей курортного города. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на звонок и эвакуировали гостиницу для проверки, однако взрывоопасные предметы не были обнаружены.

После сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ в городе Сочи установили личность и местонахождение сообщившего о бомбе россиянина — мужчину задержали по месту его временного проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по признакам данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в сентябре в аэропорту Домодедово 37-летний турист из Брянска заявил о бомбе и остался без отдыха в Сочи. Отмечается, что мужчина решил пошутить в ответ на вопрос полицейских, что находится в его рюкзаке.

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Дарья Рыбак
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