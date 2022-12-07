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16:41, 7 декабря 2022Мир

В ЮАР досрочно выпустили на свободу убийцу генсека компартии

В ЮАР условно-досрочно освободили убийцу генсека компартии Криса Хани

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Польский эмигрант Януш Валус, осужденный на пожизненный срок за убийство генерального секретаря коммунистической партии Южно-Африканской Республики (ЮАР) Криса Хани, вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщил телеканал ENCA со ссылкой на Министерство юстиции и исправительных учреждений страны.

Валуса освободили после того, как он вышел из больницы. Осужденный должен был выйти на свободу 1 декабря, однако незадолго до этого получил ножевое ранение, из-за чего провел несколько дней в медицинском учреждении.

21 ноября Конституционный суд ЮАР согласился выпустить 69-летнего Валуса на свободу по УДО. В 2017 году его лишили гражданства ЮАР, однако власти страны решили предоставить ему право на постоянное проживание в ЮАР. В МИД страны также пообещали, что Валуса не депортируют в Польшу.

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Убийство Криса Хани произошло в апреле 1993 года. Валус несколько раз выстрелил в него, когда тот выходил из своего дома в городе Боксбург. На тот момент Хани был генсеком компартии ЮАР, а также руководил вооруженным крылом Африканского национального конгресса.

Валус признался, что таким образом стремился спровоцировать гражданскую войну в ЮАР и воспрепятствовать демонтажу режима апартеида, с которым Крис Хани боролся. Сначала преступника приговорили к смертной казни, а затем заменили меру пресечения на пожизненное заключение. После решения суда Валус провел в тюрьме почти 30 лет.

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Полина Матюхина
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