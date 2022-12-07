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16:34, 7 декабря 2022Силовые структуры

Бывший сотрудник прокуратуры Москвы осужден на восемь лет из-за миллиона рублей

В Москве суд приговорил к 8,5 года экс-сотрудника прокуратуры за взятку в 1,2 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника столичной прокуратуры Илью Сергеева к восьми с половиной годам лишения свободы за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд также оштрафовал экс-сотрудника надзорного ведомства в трехкратном размере суммы незаконного вознаграждения — на 3,6 миллиона рублей — и лишил классного чина младшего советника юстиции с правом занимать должности на госслужбе.

Второй фигурант дела Иван Потапов, признанный виновным в даче взятки Сергееву, получил 7,5 года со штрафом 2,4 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали их 21 февраля 2020 года. Сергеев занимал должность старшего помощника нагатинского межрайонного прокурора Москвы. По данным следствия, он со знакомым склонил гендиректора частной компании заплатить 1,2 миллиона рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.

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Любовь Ширижик
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