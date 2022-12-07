Бывшего главу правительства Кузбасса отправили под домашний арест

Бывшего главу правительства Кузбасса поместили под домашний арест за хищение 72 млн рублей

Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест над два месяца бывшего главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, обвиняемого в хищении 72 миллионов рублей из госбюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Суд не стал удовлетворять ходатайство следователя по особо важным делам об аресте фигуранта.

По данным следствия, в 2014-2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Позже мужчина легализировал сумму путем перечисления на счета юридических и физических лиц и обналичил. Кроме того, в 2018 году «Экострой ЛК» приобрел для экс-председателя правительства Кузбасса машину Toyota Land Cruiser за 4,9 миллиона рублей.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа текущего года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.