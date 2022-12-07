Бывшего главу правительства Кузбасса отправили под домашний арест
Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест над два месяца бывшего главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, обвиняемого в хищении 72 миллионов рублей из госбюджета. Об этом сообщает ТАСС.
Суд не стал удовлетворять ходатайство следователя по особо важным делам об аресте фигуранта.
По данным следствия, в 2014-2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.
Позже мужчина легализировал сумму путем перечисления на счета юридических и физических лиц и обналичил. Кроме того, в 2018 году «Экострой ЛК» приобрел для экс-председателя правительства Кузбасса машину Toyota Land Cruiser за 4,9 миллиона рублей.
Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа текущего года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.