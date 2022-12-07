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19:25, 7 декабря 2022Среда обитания

Названы самые экологичные новогодние украшения

Эколог Леванова назвала елочные гирлянды и дождик неэкологичными

Фото: Александр Потапов / Коммерсантъ

Практически ни один из видов новогодних украшений нельзя сдать на переработку, исключение составляют электрические гирлянды, но только светоидные. Потому самыми экологичными будут те украшения, которые у вас уже есть, либо те, которые приобретены с рук. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Самые экологичные новогодние украшения — это те, что у вас уже есть. И чем дольше вы ими пользуетесь, тем лучше. Если говорить о покупке новых, то лучше воздерживаться от хрупких елочных игрушек, одноразовых мишуры и дождика. Надо понимать, что никакое украшение вы не сможете сдать на переработку. Исключением могут являться разве что электрические гирлянды. Кстати, их лучше выбирать все же светодиодными, лампы накаливания все еще нельзя назвать экологичными», — подчеркнула эколог.

Одинаковый новогодний декор из года в год может надоесть, но Леванова советует избегать покупки новых украшений в магазине — лучше устроить соседский обмен в своем доме или найти другой способ купить использованные игрушки.

«У меня, например, из года в год одни и те же игрушки, правда, в пору ярмарок я стараюсь купить что-то новое и особенное. Поэтому на нашей елке сидит кукла-ангел, висят самолетики, ватный космонавт и леденцы-трость из мулине. Я помню, как покупала каждую игрушку, поэтому они для меня дороги как память. Такой подход тоже весьма экологичен, ведь многим игрушкам уже больше 10 лет, я их все очень бережно храню, так что они могут послужить и моим внукам», — поделилась Леванова.

Ранее Леванова заявила, что и живые, и искусственные новогодние елки могут быть экологичными, если соблюдать правила их использования: живые — правильно утилизировать и не срубать самостоятельно, искусственными — пользоваться несколько лет, не меняя.

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Наталия Белова
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