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11:03, 8 декабря 2022Бывший СССР

Украина запросила деньги из «афганского» фонда НАТО

Politico: НАТО изучит вопрос о выделении Украине средств из военного фонда для Афганистана

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина запросила по дипломатическим каналам с НАТО средства из фонда, который использовался альянсом для поддержки армии Афганистана, пока власть в стране не захватили талибы (движение «Талибан», признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом пишет газета Politico со ссылкой сразу на пять источников в организации.

По данным инсайдеров, сейчас на счетах фонда находятся почти 3,4 миллиарда долларов, которые западные страны не успели потратить на помощь афганскому правительству. НАТО изучает вопрос о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) хотя бы части этих денег.

В публикации отмечается, что подавляющее большинство стран альянса не против передачи Киеву средств из фонда, однако насчет объема возникают разногласия. Причиной этому источники называют ожидание Западом рецессии и роста инфляционных рисков на фоне нестабильности мировых рынков.

Целевой фонд Афганской национальной армии является лишь одним из трех фондов, созданных в 2000-х годах для укрепления боеспособности страны. США не принимали участия в его формировании, а предпочти создать собственный — Фонд сил безопасности Афганистана (ASFF).

Ранее стал известен объем военной и гражданской помощи, который Украина получила от западных государств с февраля 2022 года. К началу декабря он составил 27,2 миллиарда долларов. Министерство финансов республики планирует, что в следующем году эта сумма вырастет до 38 миллиардов долларов.

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Алевтина Запольская
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