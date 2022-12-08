Пушков ответил на слова Меркель о Минских соглашениях

Сенатор Пушков обвинил Запад в переходе украинского кризиса в военную фазу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков ответил на слова Меркель и подчеркнул, что она публично отказалась от самостоятельной позиции по украинскому кризису. По его мнению, политик «признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне».

«Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», — обвинил сенатор.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее. «Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина», — подчеркнула она.